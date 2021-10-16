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    16 октября 2021, 10:49

    Испытания мультивакцины от нескольких вирусов начались в России

    Центре Гамалеи начались доклинические испытания мультивакцины

    Ольга Назаркина

    Доклинические испытания мультивакцины начали проводить в Центре имени Гамалеи. Этот препарат может давать защиту от нескольких вирусов или разных штаммов одного вируса, пояснил глава центра Александр Гинцбург.

    Испытания мультивакцины от нескольких вирусов начались в России

    По словам специалиста, испытания проводятся на обезьянах. Смысл этой технологии в том, чтобы разработать защиту для человека от различных штаммов одного вируса или даже от различных возбудителей, сообщил ТАСС.

    «Возможен такой подход — [совмещаются] различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», — пояснил Гинцбург.

    Директор центра подчеркнул, что эта технология не имеет никакого отношения к «Спутнику V», смысл ее создания не в том, чтобы усилить этот препарат, потому что он и так эффективен.

    «Никакого отношения к „Спутнику V“ эта технология вообще не имеет, за исключением того, что обе разработаны в Институте имени Гамалеи», — подчеркнул он.

    Ранее о планах скорректировать под сезон единую вакцину от гриппа и коронавируса заявили в центре «Вектор». Специалисты пояснили, что этот препарат будет отличаться от «ЭпиВакКороны» тем, что в его основе окажется вирус гриппа А и В. Новую вакцину также будут корректировать под новые штаммы и гриппа, и ковида каждый сезон.