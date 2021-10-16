Испытания мультивакцины от нескольких вирусов начались в России

Доклинические испытания мультивакцины начали проводить в Центре имени Гамалеи. Этот препарат может давать защиту от нескольких вирусов или разных штаммов одного вируса, пояснил глава центра Александр Гинцбург.

По словам специалиста, испытания проводятся на обезьянах. Смысл этой технологии в том, чтобы разработать защиту для человека от различных штаммов одного вируса или даже от различных возбудителей, сообщил ТАСС.

«Возможен такой подход — [совмещаются] различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», — пояснил Гинцбург.

Директор центра подчеркнул, что эта технология не имеет никакого отношения к «Спутнику V», смысл ее создания не в том, чтобы усилить этот препарат, потому что он и так эффективен.

«Никакого отношения к „Спутнику V“ эта технология вообще не имеет, за исключением того, что обе разработаны в Институте имени Гамалеи», — подчеркнул он.

Ранее о планах скорректировать под сезон единую вакцину от гриппа и коронавируса заявили в центре «Вектор». Специалисты пояснили, что этот препарат будет отличаться от «ЭпиВакКороны» тем, что в его основе окажется вирус гриппа А и В. Новую вакцину также будут корректировать под новые штаммы и гриппа, и ковида каждый сезон.