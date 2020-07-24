Минобороны испытало 15 июля космический спутник. Это встревожило США. Американская сторона обвинила Россию в испытании некоего космического оружия. В российском министерстве иностранных дел уверили, что это были безопасные испытания «спутника-инспектора», которые провели в соответствии с международным правом.

«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», — сообщил сайт МИД.

В ведомстве со ссылкой на Минобороны добавили, что российский «спутник-инспектор» проверил с близкого расстояния другой российский космический аппарат. Россия привержена обязательствам по использованию и исследованию космоса в мирных целях.

В МИД считают, что время для обвинений России в испытании космического оружия выбрали не случайно: 27 июля в Вене состоится российско-американская встреча экспертов по космической безопасности.

Ранее космическое командование США заявило, что у американской стороны есть некие доказательства неразрушающих испытаний Россией оружия в космосе.