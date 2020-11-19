Испытания керамической брони завершатся в начале 2021 года

По данным портала ToDay News Ufa, Насенков рассказал о преимуществах такой брони. Он уточнил, что она очень крепкая, но при этом удивительно легкая.

«Сейчас идут заводские испытания. Думаю, что в течение 3-4 месяцев они должны быть закончены», — заключил он.