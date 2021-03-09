Испуганные соседи захотели переселить скопинского маньяка

Жители села Скопино хотят отселить маньяка, который после освобождения вернулся в свой дом. Местные боятся выпускать детей на улицу — они уверены, что мужчина совершит новое преступление.

Об этом сообщил НТВ. Виктор Мохов отсидел 17 лет за похищение и изнасилование двух школьниц. Он удерживал девочек почти четыре года, одна из пленниц родила похитителю двоих детей. Во время освобождения она была беременна третьим ребенком, однако он родился мертвым.

Местная жительница рассказала телеканалу, что боится выпускать на улицу вою дочь.

«Моей дочери 16 лет. Меня пугает, что она будет ходить по одним улицам с этим человеком. Знаю, что родители предупредили своих детей, если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не заговаривали с ним», — отметила она.

По словам собеседницы. скопинцы хотят написать коллективное письмо в местную администрацию — в нем они попросят отселить преступника подальше. При этом женщина уточнила, что ходят слухи, будто Мохов сам подумывает о переезде — в Москву или Рязань.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. Сразу после освобождения он нарушил запрет посещения мест массового скопления людей и отправился в Москву, где снялся в ток-шоу на государственном канале. По данным СМИ, за это он получил 1,5 миллиона рублей, однако из-за возмущения общества выпуск так и не вышел в эфир.