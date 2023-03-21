Общество 21 марта 2023, 14:21 Исповедующим ислам участникам СВО разрешили не соблюдать пост ДУМ Татарстана: исповедующим ислам участникам СВО можно не соблюдать Рамадан РИА «Новости»

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Мусульмане, которые заняты в спецоперации, могут не соблюдать пост в Рамадан. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Татарстан Камиль Самигуллин, написал ТАСС.

«Есть определенное время, когда пост дозволено не соблюдать, то есть отложить его на более поздний срок. Это касается и воинов, они смотрят по своей обстановке», — сказал он во время видеомоста Москва — Казань, который был посвящен началу мусульманского поста и месяцу Рамадан.

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По его словам, если военный остается в части, то можно поститься или же можно сделать это в другой раз. Самигуллин добавил, что в 40 мечетях Казани должны провести благотворительные ифтары в честь праздника.

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Рамадан начнется 22 марта после захода солнца и завершится 20 апреля. Мусульмане в этот месяц едят только после захода солнца. Пост завершится 21 апреля праздником Ураза-байрам.