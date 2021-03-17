Использующим российское ПО компаниям пообещали налоговые льготы

Компании, которые используют российское программное обеспечение и оборудование, в будущем могут получить право на вычет по налогу на прибыль. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Сейчас в правительстве обсуждают новый пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли, в котором есть это предложение.

«Мера направлена на стимулирование спроса на отечественное ПО и импортозамещение в целом. Предложение предусматривает снижение налога на прибыль компаниям, внедряющим российское оборудование и программное обеспечение. Детали применения будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне субъектов РФ», — приводит агентство текст сообщения аппарата заместителя председателя правительства.

Ранее в пресс-службе Чернышенко рассказали «Ведомостям», что детали воплощения этой меры поддержки будут дорабатывать, пока все еще готово не до конца.

«Это налоговая льгота, которая стимулирует не только государственные организации и компании, но и частный сектор к покупке отечественного оборудования и ПО. Стимулирование через развитие рынка намного более эффективно, чем прямые государственные субсидии», — поделился с изданием своими мыслями генеральный директор СПО «Базальт» Алексей Смирнов.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует обязать иностранные компании платить налоги за работу с российскими блогерами. Таким образом в ведомстве хотят получить дополнительные источники доходов от IT-индустрии, которые смогут компенсировать расходы на снижение социальных взносов для нашей IT-отрасли.