Маткапитал в России предложили использовать для ремонта

По словам руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлии Зиминой, не всем семьям нужна ипотека или новое жилье. Именно ремонт является одной из самых востребованных вещей, на которые семьи хотели бы потрать полученные средства. На втором месте идет приобретение автомобиля.

В правительстве к идее отнеслись положительно. Поддержать инициативу ОНФ, как выяснили «Известия», готовы в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Как отметила зампред комитета по образованию и науке Любовь Духанина, одной из целей материнского капитала — является обеспечение комфортного уровня жизни.

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