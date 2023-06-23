Общество 23 июня 2023, 13:36 Использование цветных пластиковых бутылок решили запретить в России

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В Минпромторге предложили ограничить использование цветных пластиковых бутылок в целях отказа от неэкологичной тары. Об этом сообщили «Известия».

Ведомство предлагает использовать разноцветные ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c использованием нерастворимых клеев, сообщило издание Daily Moscow.

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Запрет предлагается ввести с 2024 года, а до конца 2023 года в России могут запретить до 20 видов пластиковой упаковки.