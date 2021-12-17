Использование маткапитала предложили расширить на покупку земельных участков

Риелторы предложили разрешить использовать материнский капитал на покупку земельных участков. Такое предложение поступило в целях развития сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

С такой инициативой в кабмин и Минстрой обратилась федеральная сеть «Этажи», сообщила газета «Известия».

Российское правительство направило обращение на рассмотрение в Минфин, Минтруд и Минстрой.

Члены общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ поддерживают меру. Авторы инициативы считают, что она поможет в развитии ИЖС, это окажет положительное влияние на доступность жилья.

По мнению инициаторов, покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире.

На сегодняшний день на средства материнского капитала приобрести можно только готовые квартиры и частные дома.

В Госдуму поступил законопроект, дающий возможность отцам, у которых родились дети от суррогатной матери, получать материнский капитал. При этом они должны вступить в брак. Большинство россиян, согласно опросу, поддержали такое право. При этом 22% опрошенных выступили против. Они сочли, что суррогатное материнство — это слишком дорогостоящая услуга, поэтому чего у мужчины должны быть деньги и на содержание ребенка.