Использование материнского капитала захотели расширить на покупку земли

Возможная покупка земельного участка может войти под действие материнского капитала. Проект закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

«В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ», — говорится в материале.

В большинстве своем материнский капитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома, указано в пояснительной записке к законопроекту. В затруднительном положении оказываются семьи, у которых нет земельного участка, ведь по закону нельзя купить участок на деньги с материнского капитала, а построить дом получается негде.

«В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины материнского капитала на приобретение земельного участка», — указано в материале. Оставшиеся деньги люди могут использовать по своему усмотрению.

Оставшаяся часть средств, согласно законопроекту, может быть выдана в течение шести месяцев с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.