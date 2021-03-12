Использование флага РФ предложили запретить на незаконных акциях

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с предложением ввести административную ответственность за использование государственного флага РФ на несанкционированных акциях. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнил, что в стране есть ответственность за нарушение порядка официального использования государственных символов и надругательство над ними. Под эти статьи не подпадает использование флага на несанкционированных акциях. Отмечается, что подобное использование можно расценивать как посягательство на достоинство госсимвола.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», — цитирует законодателя сайт kp.ru.