Общество 07 марта 2023, 17:08 Использование беспилотников запретили в Пензенской области ТАСС: в Пензенской области ввели запрет на использование беспилотников freepik

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На территории Пензенской области запретили использовать беспилотники. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

«На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов», — отметили в министерстве.

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Для беспилотных летательных аппаратов, которые используют органы госвласти, местного самоуправления и подведомственные им организации, сделали исключение.

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Они же могут разрешить горожанам и компаниям пользоваться БПЛА, для этого нужно заключить определенный договор. Запрет ввели до снятия режима «Уровень базовой готовности», который сейчас действует в Пензенской области.

Глава белорусского МВД Иван Кубраков 5 марта сообщил, что органы внутренних дел и внутренние войска республики планируют создать подразделения беспилотной авиации с вооруженными БПЛА. Он пояснил, что необходимость организации таких подразделений связана ситуацией на Украине.