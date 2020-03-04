«Использовал общую раздевалку»: игрок ЛФЛ оказался на карантине из-за возможного контакта с коронавирусом

Активная гражданская позиция и беспокойство за близких привели московского юриста Дмитрия Сафронова в инфекционную больницу на Соколиной Горе. Там он оказался на карантине из-за того, что играет в футбол в Северо-Западной лиге ЛФЛ. Там же выступает заболевший коронавирусом Давид Беров.

Сафронов сообщил «360», как все произошло. Он узнал 2 марта из общего чата лиги, что у играющего за команду «Мегамужики» Берова подтвердился коронавирус. Дмитрий решил померить температуру. На термометре — 37,5. Сафронов занервничал и позвонил в департамент здравоохранения Москвы.

«Я должен был проявить гражданскую сознательность», — сказал собеседник «360». Он объяснил представителям департамента, что сам никогда не играл с «Мегамужиками» и незнаком с Беровым. Но на мысли о возможном заражении его подтолкнула одна деталь. «Я использовал общую раздевалку и общий туалет», — пояснил Сафронов.

В итоге ему посоветовали обратиться в скорую помощь или в свою районную поликлинику к врачу. Мужчина вызвал скорую. Медики по-своему поняли ситуацию и написали в бланке о «контакте с прибывшим из Милана».

«Но я не подхожу ни под один из критериев определения меня в стационар в карантин. С приказом Роспотребнадзора я ознакомлен. При этом в скорой продолжали говорить слова „триггер“, „контакт“, „контактировал“», — вспомнил москвич.

В итоге скорая сказала, что у него плохое горло, и попросила поехать в больницу для более тщательного осмотра. «Там у вас возьмут анализ. Если у вас все хорошо, то вас отпустят через четыре часа», — привел слова врачей Сафронов.

Поэтому я легко поехал. Я хотел быть уверен, что ни мое здоровье, ни здоровье моих близких не подвержены опасности. Но когда мы приехали на Соколиную Гору, в инфекционную больницу №2, меня положили в отдельный бокс и предупредили, что здесь я буду находиться 14 дней Дмитрий Сафронов.

Во вторник у него взяли первые анализы на коронавирус. Результаты будут готовы 4 марта. Пока же молодой человек находится на карантине. Он считает, что совершенно здоров, и не горит желанием оставаться на карантине две недели.

О том, что Давид Беров заразился новым типом коронавируса, стало известно в начале марта. В конце февраля он вернулся из Италии, которая считается одним из очагов эпидемии. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Они оценивают его состояние как удовлетворительное. Всех контактировавших с ним людей поместили на карантин и взяли у них анализы. Результаты показали, что никто из них не заразился.

По последним данным, COVID-2019 заболели 93 тысячи человек по всему миру. Самая сложная ситуация в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. Первые случаи коронавируса зарегистрировали в Аргентине и на Украине.