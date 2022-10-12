Исполнительный директор ООО «Хартия» рассказал о работе с инвестициями | 360°

Общество 12 октября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Исполнительный директор ООО «Хартия» рассказал о работе с инвестициями Директор ООО «Хартия» Куртишвили назвал источники инвестиции компании РИА Новости

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Исполнительный директор официального оператора Правительства Москвы по обращению с отходами ООО «Хартия» Алексей Куртишвили рассказал «360, каким образом у компании выстроена работа с инвестициями.

«Вопрос по инвестициям стоит остро. Наш объект стоит около пяти миллиардов рублей. Основных источников инвестиций два — государство и кредитные организации, банки», — сообщил он.

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Куртишвили отметил, что без поддержки со стороны Российского экологического общества финансирование было невозможно.

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«Без РЭО это было бы невозможно, мы могли получать кредиты даже ниже ключевой ставки. Было тяжело, когда ставка достигала 20%, потребовался пересмотр бизнес-модели, но мы с этим справились», — добавил он.

Куртишвили подчеркнул, что для любой финансовой организации важно понять, за счет чего компания будет получать доход.

«Чем более бережно мы подходим к сортировке мусора, тем быстрее мы вернем инвестиции, тем надежнее этот бизнес-проект», — заключил исполнительный директор.

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