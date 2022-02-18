Исполнительный директор Национального родительского комитета Оболонский назвал феминизм психической болезнью
Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский раскритиковал идеи феминизма. По его словам, они развиваются в результате полученных психологических травм. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Контент, связанный с феминизмом, следует внести в перечень запрещенного. Никаких радикальных проявления на телеэкране или в интернете не должно быть», — заявил он.
По его словам, радикальный феминизм не является преступлением. Однако, по его словам, подобные взгляды возникают вследствие психологических проблем. Из-за этого у женщин может возникать ненависть по отношению к противоположному полу.
«Радикальный феминизм — это не преступление, но психическое заболевание. Его природой невозможно принять. Это значит, что девушка или коллектив девушек перенесли травму, и у них выработалось жесткое неприятие к мужчинам. Иначе невозможно объяснить. Я не представляю, как у меня, например, может возникнуть жесткое отрицание женщин», — заключил Оболонский.