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    14 декабря 2021, 10:06

    Исполнительница песни «Прекрасное далеко» потребовала с Netflix 10 миллионов рублей

    Певица Королькова потребовала с Netflix 10 миллионов рублей из-за фильма с Козловским

    Наза Салех Захи

    Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова направила в суд иск на 10 миллионов рублей. Ответчиками выступили развлекательный онлайн-сервис, являющаяся юрлицом российского подразделения Netflix, «Медиа юниверсал ивент» и лейбл «Первое музыкальное издательство». Об этом написала газета «Ведомости».

    Исполнительница песни «Прекрасное далеко» потребовала с Netflix 10 миллионов рублей

    Другие подробности судебной тяжбы не раскрываются. Представитель «Первого музыкального издательства» объяснил, что Королькова считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Об этом она заявила в досудебной претензии к компании.

    Картина «Пятница» вышла на экраны в 2016 году. Главные роли исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов.

    «Прекрасное далеко» — детская песня, ее сочинили композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин. Впервые ее исполнила Татьяна Дасковская в фильме «Гостья из будущего», который зрители увидели в 1985 года. Однако также известным является исполнение этой композиции Большим детским хором СССР и его солисткой Ольгой Корольковой.