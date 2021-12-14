Исполнительница песни «Прекрасное далеко» потребовала с Netflix 10 миллионов рублей

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова направила в суд иск на 10 миллионов рублей. Ответчиками выступили развлекательный онлайн-сервис, являющаяся юрлицом российского подразделения Netflix, «Медиа юниверсал ивент» и лейбл «Первое музыкальное издательство». Об этом написала газета «Ведомости».

Другие подробности судебной тяжбы не раскрываются. Представитель «Первого музыкального издательства» объяснил, что Королькова считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Об этом она заявила в досудебной претензии к компании.

Картина «Пятница» вышла на экраны в 2016 году. Главные роли исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов.

«Прекрасное далеко» — детская песня, ее сочинили композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин. Впервые ее исполнила Татьяна Дасковская в фильме «Гостья из будущего», который зрители увидели в 1985 года. Однако также известным является исполнение этой композиции Большим детским хором СССР и его солисткой Ольгой Корольковой.