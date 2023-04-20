Общество 20 апреля 2023, 14:28 Исполнитель ЯRUS.Музыка Глеб Левинский рассказал о возможностях российского сервиса Архив музыканта Глеба Левинского

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Сегодня российская социальная сеть ЯRUS помогает раскрыть таланты. Продюсер и исполнитель сервиса ЯRUS.Музыка Глеб Левинский рассказывает, как простой парень из глубинки получил признание среди слушателей ЯRUS.Музыка и дает важный совет начинающим артистам.

Архив музыканта Глеба Левинского

Кастинги, участие в телепроектах на ТНТ, СТС, и МУЗ-ТВ, 2 сольных альбома и сотрудничество с именитыми музыкантами. Прежде чем прийти к популярности, известный под псевдонимом Rammuse музыкант Глеб Левинский был обычным мальчишкой из Сибири.

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Сейчас артист исполняет в трех жанрах: поп, хип-хоп и рэп. В социальной сети ЯRUS он активно делится своим творчеством.

«Для меня ЯRUS стал платформой с крутыми возможностями: здесь я могу на 100% монетизировать свое творчество и не зависеть от посредников. Новые слушатели появляются и увеличиваются в геометрической прогрессии, и все это благодаря ЯRUS», — делится Глеб Левинский.

Артист убежден: главные пункты на пути к цели — настойчивость и отсутствие страха. Он считает, что важно сохранять веру и продолжать двигаться вперед, несмотря на трудности.

«В какой-то момент я понял, что если начал, то ни в коем случае нельзя бросать, на любом из этапов. Поэтому мой совет: важно работать в своем направлении и делать то, что умеешь, будь это музыка или что-то другое. Все зависит только от нас самих!» — напутствует исполнитель.

В сервисе ЯRUS.Музыка собраны независимые артисты: это более 7,5 тысячи музыкальных альбомов и 27 тысяч треков. От хип-хопа и рэпа до народной музыки и неоклассики — исполнитель любого жанра может стать популярным в социальной сети ЯRUS.

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