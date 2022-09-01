Исполнение гимна России в школах поддержали в Совфеде | 360°

Общество 01 сентября 2022, 04:00 Поделиться Telegram

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Viber Исполнение гимна России в школах поддержали в Совфеде Валентина Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах Pxhere.com

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Сенаторы Совета Федерации поддержали решение начинать каждую неделю в учебных заведениях с поднятия флага и исполнения гимна России. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда ко Дню знаний.

«То, что у нас мужественные солдаты и офицеры, патриотическая молодежь, высокий уровень поддержки обществом действий государства — убедительное свидетельство эффективности отечественной системы образования и воспитания, политики в этой сфере, ее основополагающего принципа — единства образования и воспитания», — сказано в сообщении.

По словам Матвиенко, это преимущество необходимо не просто сохранять, но и укреплять. Важным шагом на пути к этому она назвала решение о том, что с 1 сентября каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.

«Наша палата поддерживает его (решение об исполнении гимна России в школах — прим. ред.). Многие сенаторы непосредственно участвуют в патриотическом воспитании школьников в своих регионах», — отметила законодатель.

По мнению Матвиенко, «встречаться надо чаще, вести с ребятами открытый, живой диалог».

Сейчас, как подяеркнула законодатель, в мире идет перманентная интенсивная и изощренная информационная война. Это требует еще большего внимания к воспитанию, формированию личности ребенка, подростка, его мировоззрения, ценностных ориентиров.

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