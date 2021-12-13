Испанца удивили российские парикмахерские для «настоящих мужчин»

В одном из испанских изданий вышла статья журналиста Хавьера Коласа о российских парикмахерских «для настоящих мужчин» — барбершопах. В ней он раскритиковал заведения за излишнюю напускную мужественность.

В своем материале автор описал классический барбершоп. Он удивился, что даже в заведениях, позиционирующих себя как салоны высокого класса, есть атрибутика, которая, по его мнению, позволяет клиенту почувствовать себя «настоящим мужчиной». Он перечислил боксерскую грушу, флаконы со средствами в виде алкогольных напитков и фотографии суровых бородатых моделей.

«Все это помогает равнинному мужику рассказать, как ему сделать челочку, не чувствуя себя при этом менее мужественным, чем все остальные», — оставил колумнист свой едкий комментарий, который привело издание «Царьград».

В статье он представил свою версию такого устройства барбершопов — якобы в России присутствует культ маскулинности и тестостерона, который и заставляет маркетологов использовать специфичный дизайн интерьера и аксессуары для «настоящих мужиков».