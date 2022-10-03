Министр Испании попала в педофильский скандал: детям не нужна ЛГБТ-инклюзия | 360°

Общество 03 октября 2022, 21:49 Поделиться Telegram

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Viber Политика ЛГБТ-инклюзии вредна для подростков. Дети выбирают популярность фриков Психолог Дугенцова заявила, что дети идут в ЛГБТ, чтобы завоевать популярность Фото freepik.com

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Испанский министр заявила, что запрет педофилии — это форма насилия общества над ребенком, а дети имеют право на секс со взрослыми. Ее высказывания вызвали массу споров. А психологи и вовсе пришли в ужас.

Испанку обвинили в пропаганде педофилии

Министр равных возможностей Испании Ирен Монтеро заявила, что все дети ее страны «имеют право познавать свое тело». Политик также уточнила, что юные испанцы «имеют право знать, что могут любить или вступать в сексуальные отношения с кем захотят на основе согласия».

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Слова министра вызвали более чем неоднозначную реакцию в обществе: многие приняли заявление Монтеро как попытку узаконить педофилию. Скандал настолько набрал обороты, что агентству Associated Press пришлось выпустить отдельный материал с опровержением.

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Журналисты подчеркнули, что виноват плохой перевод с испанского, а сам видеоролик, где политик делает сообщение о праве детей на секс, вырван из контекста. Вступилась за Монтеро и секретарь Испании по вопросам равноправия Анджела Родригес.

Фото freepik.com

Министр с «мощным послужным списком»

Однако несмотря на попытки представить скандал нападками недоброжелателей, остались вопросы. Если Монтеро действительно говорила о другом, почему политик не смогла внятно выразить свои мысли?

Как подчеркнули многочисленные комментаторы, министр равных возможностей сказала, что нежелательные сексуальные контакты между детьми и взрослыми равносильны насилию. Однако при этом умолчала, что любые сексуальные контакты между этими группами нежелательны.

Стоит сказать, что Монтеро имеет степень магистра в области педагогической психологии. Она начинала политическую карьеру в Коммунистической партии Испании. Получив в 2013 году диплом, отказалась учиться дальше, выбрав политическую карьеру.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что 34-летняя испанская чиновница имеет «мощный послужной список». Уже несколько лет она продвигает закон «О настоящем и эффективном равенстве трансгендеров и о правах ЛГБТИ».

Если инициативу утвердят, то, среди прочего, станет законным без медицинского диагноза проводить операции по смене пола и гормональную терапию детям от 12 лет. Испанка уверена, что недопустимо, чтобы в медицинских документах «транс-люди» признавались больными.

Фото pikabu.ru

Смену пола нужно делать после 20 лет

Детский психолог Дарья Дугенцова в разговоре с «360» отметила, что судя по законопроектам, которые продвигает Ирен Монтеро, испанского политика трудно назвать экспертом в области детской психологии и физиологии.

«Прежде чем начинать гормонотерапию и делать какую-либо операцию, нужно пройти обследование, в том числе и психиатрическое. Это необходимо для того, чтобы подтвердить, что человек не сумасшедший, а действительно ощущает себя особой противоположного пола». — сказала Дугенцова.

Однако о гендерной смене пола говорить рано, если речь идет о ребенке или подростке, подчеркнула психолог. Возрастные изменения, в том числе и скачок гормонального фона, делают их очень экспрессивными, способными на импульсивные решения и поступки.

«Я считаю, что с такими решениями нужно подождать как минимум до 20-25 лет. Нужно сначала прийти к осознанному возрасту, когда человек начинает совершенно по-другому смотреть на жизнь и может адекватно оценивать ситуацию», — сказала психолог.

ЛГБТ как быстрый старт для популярности

Дугенцова напомнила, что немало подростков ограничиваются лишь переодеванием в одежду противоположного пола, эдаким маскарадом пытаются выделиться и завоевать популярность. По тем же причинам немалая часть молодых людей отдают предпочтение и ЛГБТ в целом.

«Мировая статистика утверждает, что более 80% подростков признались, что пришли к однополым отношением для того, чтобы стать более заметными и популярными среди сверстников. То есть это выбор не от природы (таких людей вообще 1% всего населения), а по расчету», — сказала психолог.

«Особенно это выражено в США и Европе. У них в школах главное — выразить себя. И дети пытаются сделать это любым способом, лишь бы стать популярными. Самым простым вариантом для многих кажется приход в ЛГБТ», — пояснила Дугенцова.

Фото freepik.com

Говорить о сексе с детьми необходимо

Психолог отметила, что в школах должны быть уроки сексуального воспитания и психологии. Многие родители не могут говорить с детьми на тему секса и просто умалчивают об этом, обходя щекотливую, но в тоже время очень важную тему.

«Приучать ребенка к сексуальному воспитанию нужно приблизительно с шести лет, ведь он уже с трехлетнего возраста начинает выяснять, чем отличаются мальчики от девочек. Детям нужно это все объяснять, и непременно отвечать на все их вопросы», — подчеркнула Дугенцова.

По ее словам, в противном случае дети могут получить достаточно извращенные сведенья от сверстников, которые также безграмотны в этих вопросах. Нужно донести до ребенка основную информацию, чтобы ребенок понимал, что происходит, когда люди любят друг друга.

«Некоторые родители боятся говорить о сексе, опасаясь, что дети начнут пытаться им заниматься. А на самом деле чем подробнее и доступнее объяснить все ребенку, тем спокойнее он будет к этому относиться. Главное — не делать из этого табу», — порекомендовала Дугенцова.

Запутавшимся детям поможет психолог

Семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что говорить с детьми о сексе лучше всего самим родителям. Они лучше всех знают своего ребенка и какие у него возникают вопросы. Поэтому взрослым очень важно выстраивать с детьми доверительные отношения.

«Главное не осуждать и не высмеивать ребенка, поддерживать его. Тогда он сам придет к взрослым и задаст необходимые вопросы. Зачастую, когда на такие темы начинает говорить другие люди, не родители, дети стесняются спрашивать о том, что их интересует», — сказала психотерапевт.

Наумова подчеркнула, что без политики так называемой ЛГБТ-инклюзии, которую проводят в школах многих западных стран, можно легко обойтись. В ней нет абсолютно никакой необходимости и это приводит лишь к ранней детской сексуализации.

«Такой вопросы, как выбор гендера и ориентации, детям просто не по возрасту. Можно видеть целый ряд негативных последствий, которые произошли с европейскими детьми за счет того, что у них была подобная ЛГБТ-инклюзия», — сказал психотерапевт.

Она уточнила, что психологи России считают, что подобные программы абсолютно не подходят детям. Не готов к подобному и российское общество. Вот когда молодому человеку исполнится лет 18-20, он сможет принимать решение, какому он полу хочет принадлежать.

«Однако до этого возраста подобное решение, как правило, связано именно с импульсивностью, детским максимализмом, желанием просто досадить своим родителям и обратить на себя внимание», — сказала Наумова.

Она добавила, что хотя в российских школах нет ЛГБТ-инклюзивности, дети все равно через интернет получают информацию. И с каждым годом растет количество детей, которые запутались. Однако после работы психологом в течение года или двух эта тенденция уходит.

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