Испанец на велосипеде доехал из Магадана до Байкала. Видео

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес решил покорить заснеженную Россию. Для этого он устроил велопробег от Магадана до Иркутска. Ему уже удалось добраться до Байкала.

В своем блоге на YouTube испанец рассказал о впечатлениях от Байкала.

«Я уже видел Байкал, чему очень рад. Здесь, в Сибири, конечно, намного легче, чем на Колыме или в Якутии. Температура держится примерно на -20 градусах, бывает и теплее», — заявил он.

По его словам, для него такие температуры — «почти Испания». Так он говорит после 60-градусных морозов. Он добавил, что его путешествие уже близко к финалу. До Иркутска осталось 250 километров. Но когда Хосе сможет преодолеть эту дистанцию, он не знает. Ведь погода в этом регионе непредсказуема. Из-за снега путешественнику уже приходилось останавливаться.

Свой пробег по трассе «Колыма» Пахарес начал еще в 2018 году. Тогда он ночевал прямо в палатке. Но она ему не помогла в -50 градусов. Он получил обморожение одной руки. Тогда ему на помощь пришли живущие там Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев. Он отвезли велосипедиста в ближайший населенный пункт. В итоге испанец прервал свое путешествие сначала для лечения в Магадане, а потом и в испанской Сарагосе.

Но Хосе не сдался и с нуля начал свой путь 27 декабря 2019 года. В январе велосипед путешественника сломался в Якутии, но он смог справиться с проблемой самостоятельно. Позже трудности возникали из-за аномально низкой температуры. В некоторых местах температура опускалась до -62 градусов. Еще Пахарес прерывал путешествие из-за желания побывать в Оймяконе — на полюсе холода.