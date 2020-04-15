Исландские ученые посоветовали обнимать деревья во время пандемии коронавируса
Исландские ученые придумали выход для тех, кому не хватает тактильных контактов из-за эпидемии коронавируса. Они посоветовали обнимать деревья в лесу, причем в глубине, где маловероятно подцепить инфекцию. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Местные лесники даже расчистили тропинки, чтобы любители обнимашек могли уйти вглубь леса. Также они рассказали, что обнимать деревья надо специальным образом: прислониться щекой к стволу и постоять так минут пять с закрытыми глазами.