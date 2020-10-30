Исламофобию в обществе связали с работой СМИ

По мнению Алимова, в России подобные вещи не могут произойти, поскольку население страны многонационально и многоконфессионально, и веротерпимо относится друг к другу.

«Во-вторых, я хочу сказать о том, что, когда СМИ из Европы нагнетают к нам эту информацию, конечно, могут быть люди, которые скажут: „О, а почему бы и нам так не сделать?“ Этим самым распространяется вот это вот невежество», — обратил внимание Алимов.

По его словам, распространяющие ложные сведения СМИ виноваты в том, что некоторые люди боятся мусульман