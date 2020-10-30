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    30 октября 2020, 16:03

    Исламофобию в обществе связали с работой СМИ

    Артур Блянихов

    Заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов разъяснил радиостанции «Говорит Москва», что антиисламские настроения на фоне недавних событий во Франции поднимает зарубежная пресса.

    По мнению Алимова, в России подобные вещи не могут произойти, поскольку население страны многонационально и многоконфессионально, и веротерпимо относится друг к другу.

    «Во-вторых, я хочу сказать о том, что, когда СМИ из Европы нагнетают к нам эту информацию, конечно, могут быть люди, которые скажут: „О, а почему бы и нам так не сделать?“ Этим самым распространяется вот это вот невежество», — обратил внимание Алимов.

    По его словам, распространяющие ложные сведения СМИ виноваты в том, что некоторые люди боятся мусульман