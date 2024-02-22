22 февраля 2024, 18:49
Искусствовед Яковлева рассказала, что образ Спаса Нерукотворного очень почитался в воинстве на Руси
Президент Владимир Путин передал днем ранее главнокомандующему ВКС России Образ Спаса Нерукотворного, который имеет для военных особое значение. Об этом рассказала сайту телеканала «Звезда» ученый секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Мария Яковлева.
По ее словам, этот образ особенно почитался на Руси представителями военного сословия, хотя был популярен и среди остального населения. В российских музеях хранятся иконы, которые датируются еще XII веком.
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«Образ Спаса Нерукотворного изображался на стягах, которые в русском воинстве в походах и других мероприятиях использовались», — объяснила эксперт.
Военные
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