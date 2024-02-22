Общество 22 февраля 2024, 18:49 Искусствовед Яковлева рассказала, что образ Спаса Нерукотворного очень почитался в воинстве на Руси

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Президент Владимир Путин передал днем ранее главнокомандующему ВКС России Образ Спаса Нерукотворного, который имеет для военных особое значение. Об этом рассказала сайту телеканала «Звезда» ученый секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Мария Яковлева.

По ее словам, этот образ особенно почитался на Руси представителями военного сословия, хотя был популярен и среди остального населения. В российских музеях хранятся иконы, которые датируются еще XII веком.

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«Образ Спаса Нерукотворного изображался на стягах, которые в русском воинстве в походах и других мероприятиях использовались», — объяснила эксперт.

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