Искусство спасёт мир: открылась первая экспозиция Музея искусства и фотографии

29 сентября на арт-платформе «Галерея на Мосфильме» состоялось открытие новой выставки. Площадка презентовала экспозицию будущего Национального музея искусства и фотографии — собрание работ ведущих мастеров нового времени. Организатором мероприятия стал Общественный продюсерский центр совместно с Центром развития фотографии «ПроЛаб».

«Цель этой площадки — представлять самой широкой публике наших классиков и тех, кто в ближайшее время ими станут», — объясняет Николай Канавин, руководитель Общественного продюсерского центра. — «Художники — это те люди, которые интуитивно тонко чувствуют будущее, и за счёт этой коммуникации с будущим они способны воодушевлять современников и наполнять энергией настоящее».

Мероприятие прошло при поддержке компании «Норникель», которая является партнером многих культурных проектов. Активная помощь Третьяковской галерее, Мультимедиа Арт Музею Москвы и другим организациям и фондам в области культуры является часть социальной политики компании.

Вице-президент, статс-секретарь компании «Норникель» Дмитрий Пристансков высоко оценил представленные на экспозиции произведения: «Уверен, что работы всемирно известных российских фотохудожников вызовут большой интерес у посетителей. Для нас, компании „Норникель“, всегда интересно поддерживать что-то новое, современное, динамичное и драйвовое. Недавно мы открывали в Третьяковской галерее выставку „Отвергнутые шедевры“, и этот проект является продолжением совместной работы с Общественным продюсерским центром и фондом „Росполитика“».

В первое собрание работ Музея попали удивительные произведения 12 художников и фотографов мирового уровня — Сергея Берменьева, Ольги Мичи, Аркадия Злочевского, группы AES+F, Владимира Клавихо-Телепнева, Константина Худякова, Михаила Розанова, Валерия Кацуба и других. Фотографии, картины, творческие переосмысления уже знакомых сюжетов и совершенно новый взгляд на мир — всё это можно увидеть на полотнах арт-платформы.

Автор нескольких работ выставки, фотограф и актер Михаил Розанов отметил, что новое пространство относится очень щепетильно к выбору экспонатов. «Я думаю, что это предназначено в первую очередь для тех, кто по-настоящему интересуется современной российской фотографией, потому что здесь будут показаны, наверное, лучшие фотографы», — сказал Розанов. — «Мероприятия будут меняться, будут новые выставки, какие-то дискуссии, а возможно — и образовательная какая-то программа».

Попечитель Общественного продюсерского центра Любовь Алипова отметила, что такие выставки помогают открыть для себя что-то новое. «Фотография плюс рисование — это необычный смешанный жанр», — рассказала Любовь. — «Вот, например, мы находимся в зале Ольги Мичи, которая берет некоторую существующую фотографическую идиллию, добавляет туда художественный вымысел и делает из этого произведение искусства Также на выставке представлены работы известных таких мэтров, например, AES+F, Олег Доу… То есть художники, которые выставлялись и в других галереях. Это надо смотреть, потому что искусство спасёт мир!»

Выставка продлится недолго, поэтому организаторы в радостью приглашают ценителей современного искусства успеть оценить работы в «Галерее на Мосфильме».