«Искусство должно возбуждать»: в Новосибирске открыли каток «анатомической» формы

Фотография катка в центре Новосибирска за считанные часы приковала к себе множество взглядов. Его форма что-то до боли напоминает.

Снимок главного катка у Оперного театра сделал известный местный фотограф Вячеслав Степанов. Он славится снимками с высоты птичьего полета. В этот раз мужчина тоже запечатлел открытую ледовую площадку с высоты.

Жители Новосибирска первыми заметили, что каток получился необычной формы. По их мнению, он напоминает разноцветный фаллос. Фотография распространилась в Сети и вскоре стала вирусной.

Вице-мэр Новосибирска, автор проекта «Новосибирская елка» Анна Терешкова с юмором прокомментировала в Instagram форму катка.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала она.

Теперь каток активно обсуждают в соцсети. «Фраза „иди на каток“ заиграла новыми красками», — смеются подписчики. Они поблагодарили работников за приподнятое новогоднее настроение. А еще в Сети ведутся споры: так и было задумано заранее или же вышло чисто случайно.

Интернет-пользователи называют ледовую площадку «городской шишкой» и «ракетой». А еще каток напомнил им, что раньше Сибирский федеральный округ имел такую же форму.