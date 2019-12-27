Искусственный снег завезли в «Зарядье»

В Московский парк Зарядье завезли искусственный снег. Это понадобилось, чтобы обустроить площадку для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад».

«У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве! Завезли. Настоящий! Дарим! Не выкручиваемся))) помогаем природе и настроению/ожиданиям москвичей и гостей столицы», — сообщил в своем канале директор парка Иван Демидов.

Рождественская ярмарка «Снегосад» откроется на площади перед павильоном «Купол» завтра, 28 декабря. Концепцию ярмарки разработало архитектурное бюро «Лавка» выпускников МАРХИ.

На «Снегосаде» москвичи и гости столицы смогут попробовать различные угощения, среди которых съедобные сладкие ложки и трдельники — традиционную выпечку из дрожжевого теста, наматываемого на вертел из дерева или металла по спирали.

Также на ярмарке можно будет купить традиционные сувениры — меховые шапки, изделия для украшения новогодней елки и игрушки ручной работы.