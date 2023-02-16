Общество 16 февраля 2023, 16:35 Искусственный интеллект к концу года сможет выявлять патологии по 50 направлениям лучевых исследований в Москве

Читать 360tv в

На сегодняшний день активное использование технологий компьютерного зрения позволяет выявлять патологии по 19 направлениям лучевых исследований в Москве. К концу года для разработчиков планируют открыть свыше 50 направлений, сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что совсем недавно искусственный интеллект научился распознавать по снимкам рентгена сколиоз позвоночника.

Реклама

Цифровые новшества будут доступны всем столичным врачам. В среднем искусственный интеллект уже просмотрел свыше 8,5 миллиона снимков и помог врачам поставить правильный диагноз.

Реклама