Искусственный интеллект будут развивать в Петербурге

На полях ПМЭФ между Центром стратегических разработок и ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» было подписано соглашение, касающиеся вопросов распространения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Цель подписанного соглашения заключается в разработке, внедрении и использовании технологий искусственного интеллекта в публичном пространстве. Среди участников соглашения — Министерство цифрового развития Кузбасса, Министерство цифрового развития Камчатского края, департамент информатизации Тюменской области и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.