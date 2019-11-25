Искусственные елки в России стали популярнее и дешевле

Средняя цена на искусственную елку в России в преддверии Нового года составила 2 464 рубля. Это на 30% дешевле, чем в ноябре 2018 года.

Как сообщил портал News.ru со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», продажи пластиковых новогодних деревьев в России в целом выросли на 38%.Самые дорогие искусственные елки продаются в Москве, Нижнем Новгороде и в Волгограде.

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Также специалисты «Такском» подсчитали, что елочные игрушки в среднем по России подорожали на 2%, а продавать их стали больше на 28%.

Что же касается мишуры и одного из самых популярных новогодних украшений — дождика, то их цена с прошлого года осталась прежней (в среднем 48 рублей), а продажи упали на 10%.

Меньше на 5% стали продавать гирлянд. Кроме того, цена на разноцветные электрические огоньки для елки выросла на 12% и сейчас составляет 308 рублей.