  • Искупавшуюся в нефтяной ванне чиновницу решили не увольнять

    18 сентября 2019, 10:35

    Александра Ломейко

    Ульяновская чиновница Светлана Опенышева, чье селфи в нефтяной ванне стало поводом для скандала, останется на должности советника губернатора Сергея Морозова. Глава региона решил не увольнять ее.
    Искупавшуюся в нефтяной ванне чиновницу решили не увольнять

    Пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук рассказал РИА «Новости», что Морозов прислушался к решению комиссии по этике в ульяновском правительстве.

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    «Опенышеву не уволят», — заметил Гончарук.

    Комиссия также рекомендовала губернатору вынести в отношении Опенышевой выговор.

    Селфи советника в нафталановой ванне в азербайджанском санатории, опубликованное Светланой Опенышевой в Instagram, возмутило Морозова. Поведение своей подчиненной он охарактеризовал как «чудачество» и посоветовал женщине жить скромнее.

    По инициативе главы региона была начата служебная проверка. Чиновница принесла публичные извинения и удалила скандальный пост. Недельный курс ванн, которые она принимала, стоит 650 долларов. Годовой заработок Опенышевой составил 2,1 миллиона рублей. В месяц советник губернатора получала порядка 175 тысяч.