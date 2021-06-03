Искупаться в Новосибирске будет можно 15 июня

Из-за позднего паводка общественные пляжи долго не открывали для посещения. Это произойдет 15 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на региональную МЧС.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Юрий Карпов рассказал, что многие жители не дождались официального разрешения и открыли купальный сезон самостоятельно. Поэтому на берегах дежурят спасатели.

«Данные места остаются опасными в связи с тем, что там непроверенное дно, отсутствие обеспечения безопасности, как это необходимо делать на пляже», — сказал Карпов.

Всего в Новосибирской области откроют 22 два пляжа, шесть из них — в городе, добавила «Политика сегодня».