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    03 июня 2021, 20:42

    Искупаться в Новосибирске будет можно 15 июня

    Полина Гребенщикова

    Из-за позднего паводка общественные пляжи долго не открывали для посещения. Это произойдет 15 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на региональную МЧС.

    Искупаться в Новосибирске будет можно 15 июня

    Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Юрий Карпов рассказал, что многие жители не дождались официального разрешения и открыли купальный сезон самостоятельно. Поэтому на берегах дежурят спасатели.

    «Данные места остаются опасными в связи с тем, что там непроверенное дно, отсутствие обеспечения безопасности, как это необходимо делать на пляже», — сказал Карпов.

    Всего в Новосибирской области откроют 22 два пляжа, шесть из них — в городе, добавила «Политика сегодня».