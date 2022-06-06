Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела великолепную работу по укреплению курса рубля, она является талантливым специалистом. Об этом ТАСС заявил посол США в РФ Джон Салливан.

«Курс рубля вырос, она провела великолепную работу по усилению рубля, даже чрезмерную», — заявил посол.

При этом Салливан отметил, что влияние мер экспортного контроля и санкций с течением времени только вырастет.

«Меня бы беспокоило это, будь я гражданином России. Влияние на экономику будет существенным», — продолжил он.

Дипломат напомнил, что США и Россия десятилетиями выстраивали торговые отношения, после начала специальной операции они приняли на себя жесткий удар, много компаний ушло с рынка РФ.

«Для восстановления прежнего сотрудничества может понадобиться год, если даже не больше. И то, если люди сами захотят. Пока они же только уезжают», — заявил посол.

Ранее Салливан выразил уверенность, что полный разрыв отношений между США и Россией невозможен, писал RT.