«Исключительно талантливый человек». Посол США — о работе Набиуллиной
Посол США в РФ Салливан назвал талантливой работу главы ЦБ Набиуллиной по укреплению рубля
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела великолепную работу по укреплению курса рубля, она является талантливым специалистом. Об этом ТАСС заявил посол США в РФ Джон Салливан.
«Курс рубля вырос, она провела великолепную работу по усилению рубля, даже чрезмерную», — заявил посол.
При этом Салливан отметил, что влияние мер экспортного контроля и санкций с течением времени только вырастет.
«Меня бы беспокоило это, будь я гражданином России. Влияние на экономику будет существенным», — продолжил он.
Дипломат напомнил, что США и Россия десятилетиями выстраивали торговые отношения, после начала специальной операции они приняли на себя жесткий удар, много компаний ушло с рынка РФ.
«Для восстановления прежнего сотрудничества может понадобиться год, если даже не больше. И то, если люди сами захотят. Пока они же только уезжают», — заявил посол.
Ранее Салливан выразил уверенность, что полный разрыв отношений между США и Россией невозможен, писал RT.