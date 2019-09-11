Исключить аварии. Газопроводы в Подмосковье подготовили к осенне-зимнему периоду

Мособлгаз проверил 1300 километров газопроводов в регионе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Инспекция проводится для того, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение и не допустить аварии.

«К началу осенне-зимнего периода наши специалисты провели все необходимые планово-профилактические и ремонтные работы. Это позволит обеспечить прохождение периода максимальных нагрузок без технологических сбоев на газовых сетях, — сказал Дмитрий Голубков, глава АО «Мособлгаз».

Специалисты продиагностировали более 1344 километров газопроводов, осмотрели 675 отключающих устройств, 144 газорегуляторных пунктов и семь газораспределительных станций.

Избежать аварии также поможет своевременное обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также правильное обращение с газом.

Помимо этого, нужно регулярно проводить техобслуживание газового оборудования.