  • Исключить аварии. Газопроводы в Подмосковье подготовили к осенне-зимнему периоду

    11 сентября 2019, 09:36

    Алена Собкалова, Андрей Зуев

    Мособлгаз проверил 1300 километров газопроводов в регионе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Инспекция проводится для того, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение и не допустить аварии.
    Исключить аварии. Газопроводы в Подмосковье подготовили к осенне-зимнему периоду

    «К началу осенне-зимнего периода наши специалисты провели все необходимые планово-профилактические и ремонтные работы. Это позволит обеспечить прохождение периода максимальных нагрузок без технологических сбоев на газовых сетях, — сказал Дмитрий Голубков, глава АО «Мособлгаз».

    Специалисты продиагностировали более 1344 километров газопроводов, осмотрели 675 отключающих устройств, 144 газорегуляторных пунктов и семь газораспределительных станций.

    Избежать аварии также поможет своевременное обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также правильное обращение с газом.

    Помимо этого, нужно регулярно проводить техобслуживание газового оборудования.