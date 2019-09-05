Исключенные из жилищных программ жители Сургута начали бессрочную голодовку
«Мы, исключенные участники программы правительства ХМАО „Молодая семья“ и работники бюджета, объявляем бессрочную голодовку. Мы боремся за субсидии наших детей», — говорится в заявлении активистов во «ВКонтакте».
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Авторы поста отметили, что участники голодовки исполнили все обязательства перед правительством, подняли застройку и кредитование в регионе, но в ответ получили исключение из программы и клеймо «аферистов-попрошаек».
Сургутские активисты из числа исключенных из жилищных программ уже неоднократно устраивали протестные акции с требованиями выплатить положенные им субсидии и вернуть лишившихся поддержки по возрастному цензу участников в программу.
Как сообщил Znаk.соm, на сегодняшний день в трудную ситуацию, связанную с жильем, в Сургуте попали около 500 семей. Был проведен ряд переговоров активистов с окружными властями, которые пока не дали никакого результата.