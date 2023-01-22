Общество 22 января 2023, 13:47 Исключение романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждали в Госдуме Комитет ГД по просвещению: вопрос исключения «Архипелага ГУЛАГ» из программы не стоит РИА «Новости»

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Роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не собираются исключать из школьной программы по литературе, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, такой вопрос не стоял раньше и сейчас тоже не обсуждается, сообщила пресс-служба «Единой России».

Казакова обратила внимание, что исключение из школьной программы того или иного раздела, произведения или, наоборот, его добавление — это сложный процесс, который занимает много времени.

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«Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения», — подчеркнула она.

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Депутат напомнила, что для регуляции этого процесса ранее приняли закон, который предоставляет особую степень защищенности истории и литературе. Согласно этому документу утверждается программа для всех школ страны.

«Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына „Архипелаг ГУЛАГ“ не стоял и не стоит», — добавила парламентарий.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что литературные произведения, которые не прошли «испытания временем», нужно убрать из школьной программы. В частности, Вяткин упомянул «Архипелаг ГУЛАГ».