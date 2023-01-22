22 января 2023, 13:47
Исключение романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждали в Госдуме
Комитет ГД по просвещению: вопрос исключения «Архипелага ГУЛАГ» из программы не стоит
Роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не собираются исключать из школьной программы по литературе, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, такой вопрос не стоял раньше и сейчас тоже не обсуждается, сообщила пресс-служба «Единой России».
Казакова обратила внимание, что исключение из школьной программы того или иного раздела, произведения или, наоборот, его добавление — это сложный процесс, который занимает много времени.
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«Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения», — подчеркнула она.
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Депутат напомнила, что для регуляции этого процесса ранее приняли закон, который предоставляет особую степень защищенности истории и литературе. Согласно этому документу утверждается программа для всех школ страны.
«Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына „Архипелаг ГУЛАГ“ не стоял и не стоит», — добавила парламентарий.
Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что литературные произведения, которые не прошли «испытания временем», нужно убрать из школьной программы. В частности, Вяткин упомянул «Архипелаг ГУЛАГ».
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