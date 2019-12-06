Искавшего диагноз в интернете фельдшера из Братска решили не увольнять

Фельдшер скорой помощи, который не смог самостоятельно поставить диагноз младенцу на вызове в Братске, останется на своей должности. Увольнять женщину-медика не собираются — оснований для этого нет.

Ситуацию для Telegram-канала «Подъем» пояснил врио начальника пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев.

«Оснований для применения к врачу мер дисциплинарного взыскания нет, — подчеркнул он.

В пресс-службе администрации региона заметили, что по закону пользоваться интернет-ресурсами для получения справочной информации можно.

Фельдшер приехал на вызов к младенцу и искал диагноз в интернете Подробнее

«Медицинские организации работают в единой государственной информационной системе, включающей в себя в том числе, и информационные ресурсы», — заметил Павел Добродеев.

Служебная проверка в скорой Братска продолжается. Главврач может оштрафовать фельдшера, однако едва ли подобные меры будут приняты, поскольку жалоб от родителей ребенка не поступало.

Уточняется, что бригада скорой прибыла на вызов к пятимесячному малышу за 15 минут. Ребенку с рождения диагностирован гнойный конъюнктивит. Экстренная помощь малышу не требовалась, а его мать отказалась ехать в больницу.