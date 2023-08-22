Эксклюзив 22 августа 2023, 13:41 «Искала гирю — нашла любовь». Пара из Петербурга сыграла свадьбу благодаря сервису объявлений Сервис «Авито» организовал свадьбу для пары из Петербурга в своем офисе Пресс-служба «Авито»

Читать 360tv в

Молодые люди из Санкт-Петербурга Вячеслав и Виктория сыграли свадьбу в офисе «Авито», а все необходимое для торжества нашли на платформе. Историю знакомства «360» рассказали сами молодожены.

Виктория искала на «Авито» гирю, девушка занимается гиревым спортом. В объявлениях нашла подходящую и написала продавцу — Вячеславу. Договорились о встрече.

«Я с удовольствием продал, потому что хотел навести порядок перед переездом. Чтобы переезд был более легким. И списался с Викой», — рассказал жених.

Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито»

Молодые люди хотели сыграть свадьбу с платьем и клятвами. Поскольку жениха и невесту свел «Авито», они мечтали устроить торжество в офисе компании.

Сотрудники сервиса прониклись историей любви и осуществили мечту Виктории и Вячеслава. Свадьба прошла в офисе «Авито», а гиря, благодаря которой познакомились влюбленные, стала символом праздника.

«Всю свадьбу мы организовали при помощи платформы — причем делали это совместно с ребятами, начиная от образов: костюм, одежда, платье. Весь декор, который был на свадьбе — мы находили декораторов, фотозоны. Их разрисовывали художники вручную. И все это находилось при помощи „Авито“. Для „Авито“ это не просто проект — для нас это искренняя история, которая свела двух влюбленных», — рассказала руководитель по спецпроектам и брендовым коммуникациям сервиса Анна Китайкина.

В новую квартиру гиря переехала вместе с молодоженами. По словам Вячеслава, теперь это талисман семьи.