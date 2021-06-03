«Искал мужчина на джипе». Матери пожаловались на слежку за детьми после клипа про воду в Позарихе

Мамы участниц клипа про отключение воды в Свердловской области рассказали «360», что за детьми открыли охоту. Угрозы семьям начались на следующий день, как вышел видеоролик.

«Сегодня прибежали друзья [дочери], говорят что детей искал мужчина на черном джипе, сказал что знает мою дочь. Он якобы хочет защитить детей. Спрашивал где живет, просил отвести его к ней», — рассказала родительница.

Собеседница отметила, что в один день они заметили две машины. После того, как уехал мужчина на джипе, на это же место приехала другая машина.

«В машине, которая сегодня стояла в восемь утра, сидели два парня, сидели очень долго. Старшая по дому утром отводила ребенка в садик и видела их. Когда неизвестные вышли из машины, она позвала с собой парня и подошла к ним. На вопрос, что они тут делают, парни ответили: „Хотим, стоим“», — рассказала она «360».

По словам женщины, неизвестных удалось отогнать только угрозой вызвать полицию.

Одна из родительниц написала заявление на имя депутата законодательного собрания Свердловской области.

«Аналогичные обращения направлены в управление федеральной службы безопасности России по Свердловской области, в главное МВД России по Свердловской области», — рассказал адвокат Сергей Барусков, который помогает одной из мам участниц видеоролика.

Школьники из села Позариха в Каменском районе Свердловской области записали видеообращение к главе муниципалитета Сергею Белоусову. Дети зачитали рэп, обвинив власти в том, что в селе нет воды, поэтому им приходится ходить в туалет на улицу. Глава района заявил, что детей нагло использовали, а в ролике одно вранье. Мама снимавшейся в ролике девочки местным СМИ рассказала, что ей угрожали из-за ролика уволить с работы. Она предполагает, что это было желание Белоусова, а не ее непосредственного начальника. Женщина также отметила, что проблемы с водой в Позарихе бывают каждое лето, ее периодически отключают, при этом платят жители по полному тарифу.