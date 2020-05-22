Иск петербуржца о бесплатной раздаче масок не принял суд
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд вернул горожанину исковое заявление о бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил piter.tv со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
Отмечается, что истец не согласился с постановлением городских властей об обязательном масочно-перчаточном режиме.
Исходя из этого, он попросил суд обязать правительство организовать бесплатную раздачу СИЗ, и не штрафовать людей в том случае, если они их не используют.
В пресс-службе пояснили, что исковое заявление нужно подавать в Санкт-Петербургский городской суд, поскольку другой альтернативы нет.