Иск петербуржца о бесплатной раздаче масок не принял суд

Отмечается, что истец не согласился с постановлением городских властей об обязательном масочно-перчаточном режиме.

Исходя из этого, он попросил суд обязать правительство организовать бесплатную раздачу СИЗ, и не штрафовать людей в том случае, если они их не используют.

В пресс-службе пояснили, что исковое заявление нужно подавать в Санкт-Петербургский городской суд, поскольку другой альтернативы нет.