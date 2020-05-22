    22 мая 2020, 14:21

    Иск петербуржца о бесплатной раздаче масок не принял суд

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд вернул горожанину исковое заявление о бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил piter.tv со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

    Отмечается, что истец не согласился с постановлением городских властей об обязательном масочно-перчаточном режиме.

    Исходя из этого, он попросил суд обязать правительство организовать бесплатную раздачу СИЗ, и не штрафовать людей в том случае, если они их не используют.

    В пресс-службе пояснили, что исковое заявление нужно подавать в Санкт-Петербургский городской суд, поскольку другой альтернативы нет.