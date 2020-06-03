Иск о незаконности самоизоляции отклонил Свердловский облсуд
В Свердловской области суд отказал в удовлетворении иска к главе региона Евгению Куйвашеву о незаконности режима самоизоляции. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу облсуда.
По данным издания, жители области просили суд признать недействующим один из пунктов губернаторского указа о введении режима самоизоляции.
Они хотели оспорить свое нахождение дома, поскольку это, по их мнению, противоречит статье 27 Конституции РФ, в которой говорится о праве граждан на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания.
«Судья принял решение об отказе в удовлетворении иска. Мотивированное решение будет изготовлено в установленные законом сроки и опубликовано на сайте Свердловского областного суда», — уточнили в пресс-службе.