Иск о незаконности самоизоляции отклонил Свердловский облсуд

По данным издания, жители области просили суд признать недействующим один из пунктов губернаторского указа о введении режима самоизоляции.

Они хотели оспорить свое нахождение дома, поскольку это, по их мнению, противоречит статье 27 Конституции РФ, в которой говорится о праве граждан на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания.

«Судья принял решение об отказе в удовлетворении иска. Мотивированное решение будет изготовлено в установленные законом сроки и опубликовано на сайте Свердловского областного суда», — уточнили в пресс-службе.