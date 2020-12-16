Исинбаеву возмутили фейки о ее назначении в Конституционный суд

«Боже мой, поверить не могу в то, что вы приняли за чистую монету эту ересь о назначении меня судьей Конституционного суда. Сколько ж можно лить грязи и желчи?!» — написала она.

Исинбаева подчеркнула, что новость вышла на «сатирическом сайте» и порекомендовала подписчикам проверить информацию. Также она попросила быть всех добрее.

Интернет-портал ИА «Панорама» 12 декабря опубликовало сообщение о том, что чемпионка назначена должность судьи Конституционного суда. Это издание известно своими шуточными новостями, хотя многие россияне, блогеры и российские СМИ до сих воспринимают вышедшие там сообщения всерьез.

В реальной жизни Исинбаева является судьей в новом сезоне «Ледникового периода», который выходит на Первом канале. Зрители не раз критиковали ее за чересчур жесткий подход.

Елена Исинбаева — многократная чемпионка мира в прыжках с шестом. За свою карьеру она поставила 28 мировых рекордов. В 2020 году она вошла в рабочую группу по поправкам к Конституции.