Общество 27 июля 2023, 14:15 Исинбаеву исключили из центрального штаба Народного фронта ТАСС: Исинбаеву исключили из центрального штаба Народного фронта из-за неучастия в работе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из центрального штаба общественного движения Народный фронт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Исинбаева исключена из состава центрального штаба», — сказал собеседник агентства.

Реклама

По его словам, решение приняли заочным голосованием. Одной из причин исключения Исинбаевой источник назвал ее неучастие в работе движения и центрального штаба.

Народный фронт создали по инициативе президента РФ Владимира Путина. Движение стало коалицией общественно-политических организаций.

В середине июля Исинбаева сообщила в соцсетях, что осенью вернется к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Олимпийская чемпионка заявила, что не состояла в рядах ВС России во время активной карьеры, а присвоенное ей звание майора назвала номинальным.

Министр спорта России Олег Матыцин посчитал недопустимым такое отношение спортсменки. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой.