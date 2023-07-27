27 июля 2023, 14:15
Исинбаеву исключили из центрального штаба Народного фронта
ТАСС: Исинбаеву исключили из центрального штаба Народного фронта из-за неучастия в работе
Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из центрального штаба общественного движения Народный фронт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в организации.
«Исинбаева исключена из состава центрального штаба», — сказал собеседник агентства.
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По его словам, решение приняли заочным голосованием. Одной из причин исключения Исинбаевой источник назвал ее неучастие в работе движения и центрального штаба.
Народный фронт создали по инициативе президента РФ Владимира Путина. Движение стало коалицией общественно-политических организаций.
В середине июля Исинбаева сообщила в соцсетях, что осенью вернется к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Олимпийская чемпионка заявила, что не состояла в рядах ВС России во время активной карьеры, а присвоенное ей звание майора назвала номинальным.
Министр спорта России Олег Матыцин посчитал недопустимым такое отношение спортсменки. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой.
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