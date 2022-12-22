Эксклюзив 22 декабря 2022, 09:17 «Исход решали сантиметры». Помощник машиниста рассказал об остановке поезда перед застрявшим грузовиком Помощник машиниста Симонов сообщил, как остановили поезд с пассажирами из-за КамАЗа "ВКонтакте"

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КамАЗ застрял на железнодорожном переезде недалеко от платформы Каналстрой в Дмитрове. Помощник машиниста Сергей Симонов рассказал «360», как удалось остановить электричку буквально в 10 сантиметрах от грузовика.

«Время было около часа ночи. Мы с машинистом заметили застрявший КамАЗ и начали подавать предупредительные знаки, а также экстренно тормозить. После этого стали оперативно выводить пассажиров из первых двух вагонов электропоезда», — сказал он.

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По словам Симонова, скорость у поезда была невысокая, поэтому его удалось остановить буквально в 10–15 сантиметрах от большегруза.

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«Водитель грузовика в этот момент был в кабине. Конечно, он был в шоке, ведь исход ситуации решали какие-то сантиметры. В моей практике такое ЧП произошло впервые», — отметил собеседник «360».

Грузовой автомобиль убирали с путей с помощью специальной техники. В итоге поезд простоял на переезде около 40 минут. После произошедшего пассажиры электрички поблагодарили машинистов за профессионализм и внимательность.