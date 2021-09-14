Ишимбай может получить звание «Город трудовой доблести»

Депутаты Башкирии хотя дать Ишимбаю звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Курултай региона.

Они планируют направить президенту России Владимиру Путину ходатайство об этом. По их мнению, город достоин этого звания из-за героизма его жителей во времена Великой Отечественной войны.

«В годы войны Ишимбаю довелось сыграть особую роль. Всего за годы Великой Отечественной войны страна получила около 4,5 миллиона тонн ишимбайской нефти», — отметил председатель Курултая Константин Толкачев.