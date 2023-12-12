12 декабря 2023, 17:14
IScience: биологические эмодзи искажают представления человека о природе
Исследователи под управлением профессора Стефано Маммолы пришли к выводу, что биологические эмодзи искажают представления человека о природе. В соцсетях используется слишком мало смайликов с насекомыми, грибами и микроорганизмами, сообщил IScience.
Подобный дисбаланс потенциально затрудняет работу по сохранению биоразнообразия. Как сообщил «Снобу» соавтор исследования Джентиле Франческо Фичетола, все микроорганизмы играют фундаментальную роль в жизни планеты.
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Ученый отметил, что сбалансировать представление о биоразнообразии помогло бы добавление еще 20–30 эмодзи. Так, например, еще нигде не представлены плоские черви.
Ученые
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