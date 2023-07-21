Общество 21 июля 2023, 04:09 «Ищу баланс». Костомаров показал тренировку на равновесие после протезирования Костомаров опубликовал видео с тренировки на равновесие после протезирования

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Фигурист Роман Костомаров показал видео с тренировки на восстановление равновесия после протезирования. Ролик спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

«Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — подписал съемку Костомаров.

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На кадрах видно, как фигурист ходит по степ-платформам, находящимся на небольшом расстоянии друг от друга. На фоне слышен голос тренера, объясняющего, как правильно ставить ноги.

В этот же день чемпион по спортивным танцам на льду опубликовал видео, где признался, с каким трудом проходит его адаптация. Это обращение он записал вместе со своей женой Оксаной Домниной. Фигурист выразил уверенность, что только благодаря супруге он справляется с невзгодами.

Ранее Роман Костомаров рассказал о своих впечатлениях после возвращения домой из больницы. Спортсмен признался, что ему хочется вернуть время вспять.