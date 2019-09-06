Исчезнувшую 2 дня назад под Вологдой девочку нашли в кустарнике. Она укрывалась листьями

Пропавшую в Вологодской области два дня назад двухлетнюю девочку удалось найти. Она ушла из песочницы, где мама оставила ее с сестрами. Волонтеры обнаружили ребенка в километре от села Красное Тарногского района.

Малышку нашли в кустарнике. Как написал портал 35 Media со ссылкой на областное УМВД, она лежала, укрывшись листьями и ветками и еле слышно плакала.

Добровольцы сразу же вызвали на место скорую помощь. В настоящее время девочка находится в больнице. По данным ГСУ СК по региону, ее состояние «с учетом переохлаждения оценивается как средней тяжести». В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Вологодской области

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Двухлетняя девочка из села Красное Тарногского района Вологодской области пропала 4 сентября, около 11:00. Мама оставила дочь в песочнице с двумя сестрами четырех и шести лет.

Сама же ушла к подруге кормить своего новорожденного ребенка. Когда она вернулась на площадку, двухлетней малышки уже не было.

Женщина до 15:00 сама искала дочь, а потом обратилась в правоохранительные органы. После этого начались поиски ребенка. В них участвовали сотрудники МЧС, волонтеры и водолазная группа.

Следственный комитет выяснил, что ранее 29-летнюю маму девочки уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она была поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел. Из-за сложившейся ситуации детей у женщины забрали. Они находятся в больнице.