Исчезнувший актер Олег Будрин нашелся на четвертый день

«С Олегом все в порядке», — сказала собеседница агентства.

Как напомнила газета «Известия», в последний раз Ирина Лачина видела своего мужа Олега Будрина 1 января. Тогда он уехал на такси из дома, чтобы переночевать у своей сестры, но вернулся на половине пути, чтобы забрать компьютер.

Сам Лачина заявила, что передала мужу ноутбук на пороге квартиры, после чего он снова уехал. На следующий день выяснилось, то Будрин до сестры так и не доехал. Супруга дозвонилась ему только после нескольких попыток. Актер заявил, что находится в гостинице для строителей, но адреса не знает.

Лачина обратилась в полицию, заявив, что ее муж никогда не употреблял алкоголя или наркотиков, не состоял на учете у психиатра.

Сегодня, по истечении четырех дней, Будрин вернулся домой. Где именно он был все это время, неизвестно.

Олег Будрин — актер Театра на Таганке, снимался в сериалах и фильмах «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина» и других.