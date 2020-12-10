Трансформация шопинга. Исчезнут ли традиционные магазины под натиском онлайн-торговли
Это столько же, сколько в Индии, и немного меньше, чем в Канаде, отмечает The Wall Street Journal. В текущем году на этот канал продаж приходилось уже 10% рынка.
Показатели, по прогнозу Data Insight, будут стремительно увеличиваться. В период с 2021-го по 2024-й темпы роста могут возрасти до 33,2% в год.
На американскую биржу уже успешно вышел отечественный онлайн-ретейлер Ozon. Это событие и анонс запуска маркетплейса от Сбербанка возобновили дискуссию о скорой смерти традиционной розничной торговли. Однако сооснователь Fix Price Сергей Ломакин считает, что говорить о полном переходе торговли в онлайн будет рано еще лет десять.
Несмотря на значительный прирост интернет-сектора, основные деньги еще долго будут находиться офлайн. Доказательство этому — резкое восстановление трафика в торговых точках сразу после снятия ограничений
По его словам, «складывается впечатление, что люди, вынужденно перенесшие покупательную активность в онлайн на два-три месяца, с удовольствием вернулись в магазины ради полноценного шопинга».
Кроме того, Сергей Ломакин отметил, что цифровые каналы продаж пока не приносят большой отдачи, но требуют значимых инвестиций.
Справка
Сергей Александрович Ломакин — российский бизнесмен и предприниматель. В 1998 году вместе с партнерами основал одну из первых в России сеть продовольственных дискаунтеров «Копейка». В 2007 году Сергей Ломакин в созданной совместно с зарубежными инвесторами инвестиционной компании возглавил направление по организации в России новых стартап-проектов в ретейле и инвестированию в существующие проекты. Такими проектами стали Fix Price, Modis, «ЦентрОбувь». В декабре 2007 года при непосредственном участии Ломакина был открыт первый магазин сети Fix Price.
Привычка экономить
Уже на протяжении семи лет в России прослеживается снижение платежеспособного спроса. Еще заметнее это стало с весны 2020-го на фоне кризиса, вызванного COVID-19.
По итогам года падение розничного рынка, как оценивают эксперты, может достигнуть 7% по сравнению с итогами прошлых 12 месяцев.
В результате все крупные торговые сети усиленно ищут баланс между затратами и приемлемым качеством товаров, сфокусировавшись на предложении в низших ценовых сегментах, чтобы удовлетворить запрос на экономию
В третьем квартале этого года Росстат зафиксировал рекордный рост потребительской уверенности. Всего за последние шесть лет ее индекс уходил в значительный минус трижды.
Колебания цен на углеводороды роняли показатели в 2015 и 2016 годах. Еще один антирекорд наметился во втором квартале 2020-го, когда традиционные переживания по поводу падения курса рубля сопровождались ростом неопределенности на мировом и внутреннем рынках.
Август снизил тревожность по поводу будущего: россияне не столкнулись ни с массовой безработицей, ни с разгоном инфляции. Самыми оптимистичными выглядят представители наиболее активной и платежеспособной категории населения — в возрасте от 30 до 49 лет.
«Потребительские настроения — это лакмусовая бумажка состояния экономики. И если на вопросы о доходах граждане вольно или невольно немного лукавят, то о своих настроениях могут говорить смело», — считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
Число оптимистов не увеличилось, но снижается число тех, кто говорит об ухудшении своего материального положения в прошлом или в будущем, а также число тех, кто оценивает будущие или случившиеся изменения нейтрально
Результатом таких изменений должен стать рост показателей в ретейле, сервисе и общепите. Однако центрами оптимизма, по словам Ольги Лебединской, становятся крупные агломерации, в то время как в регионах все по-прежнему сложно.
Психологическая зависимость
Доля онлайн-канала в ретейле во время пандемии достигла 10%. При условии сохранения рисков распространения коронавируса объемы могут увеличиться до 20%.
Но цифра не будет постоянной из-за психологической неготовности отказаться от традиционных покупок. Об этом рассказал Сергей Ломакин.
Одна из причин популярности традиционных магазинов заключается в том, что покупателю важно посмотреть в глаза другому человеку, чтобы удостовериться в правильности своего выбора, особенно если приобретается сложный товар. Именно поэтому чемоданы продаются в онлайне лучше, чем, например, различные гаджеты
Он также подчеркнул, что шопинг — это «способ снятия напряжения, релакс, поэтому от него сложно отказаться».
Цифровые инвестиции
Скромное развитие онлайн-сегмента объясняется также тем, что с точки зрения юнит-экономики он не показывает положительных результатов. Как подчеркивает глава логистической компании Lorus, экс-руководитель сетей «Пятерочка» и «Магнит» Ольга Наумова, даже на фоне стремительного увеличения объемов онлайн-торговли игроки этого сегмента хорошо, если выходят в ноль.
Аналитики Альфа-Банка считают, что текущий вклад онлайн-сервисов в бизнес X5 Retail Group недооценен — они приносят 1% совокупной выручки. Но рассматривать их отдельно от основного бизнеса компании неправильно: положительный эффект достигается благодаря уже существующим у торговых сетей связям с поставщиками и условиям закупок и успешной капитализации накопленных о клиентах данных.
При этом оценить эффективность капиталовложений в «цифру» сложно, так как они не всегда снижают затраты на существующем процессе.
По словам Сергея Ломакина, диджитал-революция ретейла включает работу на трех фронтах. Во-первых, изменения происходят в коммуникации с клиентом, это приносит рост аудитории и, соответственно, продаж, в том числе новых продуктов. Второе направление — это работа с потребительским поведением, на основе чего меняется товарный портфель. И, наконец, третий блок — повышение эффективности за счет автоматизации.
Все вместе это может давать фантастическую окупаемость, а тестирование гипотез за счет аджайл-подходов становится быстрее и дешевле
Однако ошибкой было бы считать, что цифровая трансформация требует сокращения инвестиций в офлайн-инфраструктуру. Крупные торговые сети, такие как X5 Retail Group или Fix Price, в 2020 году совершали рекордные сделки на рынке складской недвижимости, открывая распределительные центры в российских регионах.
Фиджитал-будущее
Эксперты уверены, что будущее ретейла за фиджитал.
Сочетание физической дистрибуции и цифровых технологий может дать требуемый клиентский опыт. Покупателю сегодня важны скорость, отсутствие лишних действий для совершения сделки, он хочет, чтобы ретейлер предугадывал его желания
Потребитель постоянно перемещается между онлайн и офлайн. Он может выбрать продукт бренда в интернет-магазине, прочитать отзывы о нем в социальных сетях, сходить пощупать продукт и заказать его на маркетплейсе.
Это новые условия игры, которые определяют выход конкуренции за традиционные ретейл-рамки. На рынок e-commerce выходят сами производители и IT-компании.
О желании занять сильные позиции в электронной коммерции заявил и Сбербанк. По словам первого зампреда правления банка Льва Хасиса, Сбербанк рассчитывает войти в топ-3 или топ-5 игроков онлайн-продавцов с оборотом порядка 500 миллиардов рублей.
При этом три предыдущие попытки выйти на этот рынок топ-менеджер Сбербанка признал провальными.
«Соперничество становится многофакторным, вскоре мы увидим интересные примеры кооперации производства и торговли, а также логистических операторов на базе электронных площадок», — подчеркивает Сергей Ломакин.